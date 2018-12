Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (04.12.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Im dritten Quartal sei bei GK Software die Schere zwischen der grundsätzlichen Entwicklung und der aktuellen Ergebnissituation erneut auseinandergegangen. Während das Unternehmen am laufenden Band von strategischen Fortschritten wie der Akquise von großen Kunden, dem Abschluss von wichtigen Pilotprojekten und der wachsenden Vertriebspipeline berichte und während auch der Umsatz dynamisch wachse, hinke die Gewinnentwicklung dieser Dynamik deutlich hinterher. So habe auch im dritten Quartal der Umsatz wieder um fast 20 Prozent gesteigert werden können, während sich das EBIT im Vorjahresvergleich erneut verschlechtert habe. In Summe der ersten neun Monate würden sich daraus ein Umsatzwachstum um 13,6 Prozent und ein EBIT-Rückgang um 93 Prozent ergeben.Die von GK für dieses Jahr in Aussicht gestellte massive Verbesserung der Profitabilität und die Rückkehr des Kerngeschäfts zum Margenniveau von rund 15 Prozent scheinen damit nach neun Monaten in sehr weite Ferne gerückt, was die Skepsis der Börse und den drastischen Kursverfall erklärt, so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. Das Unternehmen selbst habe seine Prognose zwar bestätigt, dies aber unter den Vorbehalt des rechtzeitigen Abschlusses einiger Lizenzverträge gestellt.Dass dies gelinge, werde von den Börsianern offensichtlich stark angezweifelt. Doch den hierdurch bedingten Kursverfall halte Jakubowski für unangemessen. Denn GK Software verfüge über eine sehr gute Marktposition und über exzellente Perspektiven, die, wenn vielleicht nicht 2018, so doch in Zukunft, für ein hohes Gewinnwachstum sorgen sollten. In einer mehrjährigen Betrachtungsweise dürfte deswegen der diesjährigen Ergebnisentwicklung nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen. Als viel wichtiger erachte Jakubowski, dass GK Software den Marktanteil im hohen Tempo ausbaue und damit erst die Grundlagen schaffe, um in den nächsten Jahren nachhaltig hohe Erträge zu generieren.Obwohl Jakubowski in seinen Schätzungen vor allem im Hinblick auf das laufende Jahr sehr weit unter dem von GK Software in Aussicht gestellten Margenniveau bleibe, konstatiere er auf Basis des Szenarios eines anhaltenden und zunehmend profitablen Wachstums für die Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial bis 131,00 Euro.