Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von GK Software befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze GK Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

137,50 EUR +0,36% (25.06.2021, 09:06)



Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

137,00 EUR -0,36% (24.06.2021)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (25.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Biep! Biep! Biep! Jeder kenne das recht eintönige Geräusch einer Kasse beim Einscannen der ausgewählten Produkte. Doch nur die wenigsten würden wissen, was dahinterstecke: verdammt viel innovative Technologie - und IT-Lösungen von GK Software. Das Angebot des "Software-Partners des Einzelhandels" sichere weltweit Tag für Tag die geschäftskritischen Prozesse in den Filialen und Zentralen von Aldi, Edeka, Fressnapf, Hornbach und Co. "Wir liefern innovative und flexible Einzelhandelslösungen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, erfolgreich im Wettbewerb zu agieren", laute das Motto der Gesellschaft mit Hauptsitz in Schöneck im Vogtland.Der hohe Investitionsbedarf des sich stets im Wandel befindlichen Einzelhandels und neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Cloud oder Blockchain würden der Gesellschaft in die Karten spielen - zumal die Coronakrise als Beschleuniger für die Digitalisierung in der Branche gelte. Die Gesellschaft sei seit dem Börsengang 2008 sowohl organisch als auch durch Akquisitionen um mehr als 900 Prozent gewachsen. Es spreche einiges dafür, dass die 1.000-Prozent-Schwelle schon bald nachhaltig überschritten werde. Besonders interessant: 20 Prozent der Umsätze seien bereits wiederkehrend. Knapp 60 Prozent würden in die Kategorie "wiederholbare Umsätze" gehören. Fast alle Erlöse stünden in direktem Zusammenhang mit dem Kerngeschäft, das 2020 als Cloud4retail-Plattform neu positioniert worden sei.In den ersten drei Monaten 2021 habe das Unternehmen den Umsatz von 29 Millionen auf knapp 30,5 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA sei von 3,26 Millionen auf 5,13 Millionen Euro und der Gewinn vor Zinsen und Steuern von 1,06 Millionen auf 3,2 Millionen Euro geklettert. "Es gibt aus unserer Sicht keine Gründe, daran zu zweifeln, dass wir die positive Tendenz des letzten Jahres auch 2021 fortschreiben können", so Finanzvorstand André Hergert gegenüber dem "Aktionär". Im abgelaufenen Jahr habe GK Software trotz corona-bedingt reduzierter Investitionsbudgets der Kunden den Umsatz um knapp zwei Prozent auf 117,6 Millionen Euro erhöht und das EBIT auf 10,5 Millionen Euro sogar fast verdreifacht."Dazu kommen außerdem rund 50 Millionen Euro Cloudumsätze, die erst in den Folgejahren realisiert werden, die wir früher als klassische On-Premises-Umsätze betraglich mindestens teilweise im Umsatz gesehen hätten", ergänze der Finanzchef. Zur Erklärung: Immer mehr Kunden würden die Software aus der Cloud beziehen. Im Vergleich zum klassischen Vorab-Lizenzmodell (On-Premises) würden dafür in der Einführungsphase geringere Umsätze für die gleiche Leistung ausgewiesen. Auf der anderen Seite würden die cloudbasierten Software-as-a-Service (SaaS)-Umsätze mittelfristig eine deutlich höhere Marge bringen - und würden für eine verbesserte Visibilität sorgen.Vor diesen Hintergrund habe GK Software vor Kurzem auch eine Mittelfristprognose präsentiert: Bis 2023 sollten die Umsätze Richtung 160 und 175 Millionen Euro steigen. "Bezüglich der EBIT-Marge gibt es von uns die klare Aussage, dass wir an dem Ziel von 15 Prozent zum Ende der Mittelfristprognose 2023 festhalten", so Hergert. "Bis dahin werden wir uns dem weiter annähern."In Sachen margenstarker SaaS-Angebote habe GK Software noch einige Pfeile im Köcher: Mit der Deutsche Fiskal GmbH nenne die Gesellschaft einen potenziellen Wachstumstreiber sein Eigen. Die Tochter sei auf Cloudlösungen für die rechtskonforme Umsetzung der Anforderungen der deutschen Steuerbehörden an manipulationssichere Kassensysteme (Fiskalisierung) spezialisiert. Regulatorische Hindernisse hätten die Einführung zwar verzögert. Doch seit Anfang April laufe das System. "Wir haben bislang mehr als zwei Milliarden Transaktionen in Echtzeit erzeugt und ausgeliefert. An Spitzentagen sprechen wir dabei von bis zu 80 Millionen Transaktionen", so Hergert. "Das zeigt deutlich, dass die Deutsche Fiskal die Erwartungen, die wir und der Markt an sie hatten, erfüllt." Besonders interessant: Das Produkt gelte mit EBITDA-Margen von über 50 Prozent in Finanzkreisen als besonders lukrativ.Aber auch die weitere Internationalisierung sorge für Fantasie. Zuletzt seien die Aktivitäten in den USA erfolgreich hochgefahren worden. "Wir sind mit dem US-Geschäft in der Tat sehr zufrieden und sehen mehr und mehr, dass sich unsere Investitionen hier gelohnt haben. Der US-Markt ist der größte Einzelhandelsmarkt mit den größten Retailern weltweit", so Hergert. "Aber natürlich sind wir, vor allem mit unserem Partner SAP, global unterwegs und vergrößern unseren Fußabdruck auch in anderen Regionen kontinuierlich." Nachdem erste Schritte in Mittel- und Südamerika unternommen worden seien, schaue die Gesellschaft insbesondere nach Südostasien. "Um in diesem bevölkerungsreichsten, aber auch sehr fragmentierten Markt erfolgreich sein zu können, werden wir uns sicher fokussieren und gegebenenfalls auch verstärken müssen. Wir sind hier in der Sondierungsphase, um die nächsten Schritte auf die richtige Art und Weise zu gehen", gebe der Finanzchef die Richtung vor.Apropos SAP: Der DAX-Konzern liste fast die gesamte Palette der GK-Lösungen im eigenen Produktangebot. Branchenkenner würden schätzen, dass bis zu 60 Prozent der Lizenzumsätze von den Walldorfern kämen. Entsprechend zuversichtlich zeige sich Hergert für die kommenden Jahre: "Unser Anspruch ist, weltweit führend und bei den großen Händlern auf allen Kontinenten als wichtiger Player auf dem Zettel zu sein, wenn richtungsweisende IT-Entscheidungen gefällt werden. Wenn uns das gelingt, werden wir unsere Wachstumsgeschichte weiter fortsetzen und natürlich auch unseren Aktionären Freude machen."Die Aussichten könnten besser kaum sein. Als "Software-Partner des Einzelhandels" profitiere GK Software mit seinen innovativen Produkten vom hohen Investitionsbedarf der Branche. Die Gesellschaft überzeuge dabei mit einer top Marktstellung, einem modernen Produktportfolio, einer soliden Bilanz, einer hohen Wachstumsdynamik und einer steigenden Profitabilität.Mit der GK-Aktie im Depot dürfte es in Zukunft in der eigenen Kasse klingeln - Biep! Biep! Biep! - so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2021)