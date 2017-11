Börsenplätze GK Software-Aktie:



Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (29.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Beim Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel würden die Geschäfte wie am Schnürchen laufen. "Wir hatten bisher ein extrem gutes Jahr und sind zuversichtlich, dass sich dieser Trend im Q4 fortsetzt", habe CFO André Hergert den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Laut dem CFO gewinne das Unternehmen laufend neue Kunden, die sich quer über Europa verteilen würden. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres seien unter anderem neun Kunden aus neun verschiedenen Ländern gewonnen worden. Damit sei GK Software sehr erfolgreich in der Internationalisierung des Geschäftsmodells. Parallel zu sehr guten Umsätzen aus Dienstleistungen gewinne das Unternehmen gemeinsam mit SAP weitere bedeutende Projekte bei großen Einzelhändlern."Unsere Zusammenarbeit mit SAP ist sehr intensiv und schlägt sich deutlich bei uns im Wachstum der Lizenzumsätze nieder", so Hergert. Rund 20 Monate nach dem Produktlaunch von OmniPOS, welches von SAP unter dem Namen "SAP Omnichannel Point of Sale by GK" verkauft werde, hätten sich bereits mehr als 22 Kunden für diese Cloud-Lösung entschieden. Die Vertriebsstärke und der Zugang zu Kunden seitens SAP werde sich für GK Software in der Zukunft weiter auszahlen. GK Software dürfte alleine in Deutschland, Frankreich, UK und Italien einen Markt adressieren, der ungefähr ein Volumen von 600 bis 700 Mio. Euro habe. In den USA habe das Unternehmen bereits vier große Kunden für GK Retail gewonnen. Das Marktvolumen in Amerika sei natürlich nochmals signifikant größer als in den genannten europäischen Ländern. "Wir werden auch in der Zukunft stark wachsen. Unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft."Besonders gut gefalle den Experten, wenn Firmen ihre mittelfristigen Prognosen schneller erreichen würden als geplant. Bereits Anfang 2016 habe Hergert ihnen gesagt, dass er den Umsatz von 2015, der bei über 62 Mio. Euro gelegen habe, bis ins Jahr 2018 um das 1,5fache steigern wolle. Das würde für 2018 einem Umsatz von mehr als 93 Mio. Euro entsprechen. Es sehe fast danach aus, dass GK Software dieses Umsatzniveau bereits in 2017 erreiche. "Wir sind auf einem guten Weg, dieses Ziel schon in diesem Jahr knapp zu erreichen", so der CFO. Offen sei die EBIT-Marge. Sie habe im Jahr 2016 bei über 5% gelegen und solle in diesem Jahr deutlich über dem Vorjahr liegen. Schlussendlich hänge die Marge für 2017 aber immer an der Abrechnung der Lizenzgeschäfte.Da GK Software nunmehr schon die mittelfristige Prognose weitgehend erreiche, werde es höchste Zeit für eine neue Prognose, die Hergert vermutlich im Frühjahr 2018 für weitere drei Jahre vorstellen werde. 2018 sollte die Gesellschaft jedenfalls die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro locker knacken. Ziel sei es zudem gewesen, im nächsten Jahr eine EBIT-Marge von 15% zu erreichen. "Wir wollen 2018 dieses Margenniveau erreichen." Mittelfristig sei bei der EBIT-Marge noch deutlich mehr drin. Mit steigendem Umsatzvolumen und höheren Einnahmen aus Lizenzen könnten mittelfristig sogar 20% drin sein. "Die Margenentwicklung hängt natürlich auch immer an weiteren Investitionen in Wachstum und Märkte."Das organische Wachstum stemme GK Software weitgehend aus eigener Kraft. 2017 werde sich der operative Cashflow auf 8 bis 9 Mio. Euro belaufen und der Free Cashflow werde mit ca. 2 Mio. Euro positiv sein. Dennoch habe sich Hergert jüngst über eine Wandelanleihe rund 15 Mio. Euro frisches Geld besorgt. "Für uns ist die Wandelanleihe ein sehr gutes Instrument. Wir haben dies einer Bankenfinanzierung vorgezogen, auch wenn der Zinssatz vielleicht einen Tick höher ist." Ein Drittel des Geldes habe der CFO bereits in einer Übernahme investiert.Die Aktie von GK Software habe sich in den letzten Jahren nicht nur einmal verdoppelt. Jüngst sei eine gesunde Konsolidierung in dem Papier erfolgt. Vom Rekordhoch bei 131 Euro habe die Aktie leicht Boden preisgegeben und notiere derzeit bei 114 Euro. Die Bewertung sei eher moderat, wenn Hergert 2018 auch bei den Margen seine Ziele erreiche. Angesichts der starken Partnerschaft mit SAP könne bei GK mittelfristig nicht viel schiefgehen. Die Vergangenheit zeige, dass SAP gerne derartige Firmen aufkaufe, mit denen sie dicke Geschäfte mache. Bei der aktuellen Beteiligung von 5% werde es wohl nicht bleiben. Auf die Anteile der beiden Gründer, Rainer Gläß und Stephan Kronmüller, von über 50%, habe SAP ein Vorkaufsrecht.Fraglich sei nur, ob die beiden Gründer bei den Aussichten überhaupt zeitnah würden verkaufen wollen. Perspektivisch dürfte daran kein Weg vorbeiführen, wenn GK Software bis 2020 den Umsatz wieder um eine 1,5fache steigere und dann gut 150 Mio. Euro umsetze und ca. 25 Mio. Euro vor Steuern und Zinsen verdiene.Mittelfristig ist die GK Software-Aktie weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2017)