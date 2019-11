XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (05.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) unter die Lupe.GFT Technologies sei unter charttechnischen Gesichtspunkten eine spannende Aktie. Zudem sei der Titel günstig bewertet. GFT Technologies verfüge über ein starkes Produktportfolio und Söllner hoffe, dass die Zahlen am 7. November ordentlich ausfallen würden. Denn der letzte Quartalsbericht des Stuttgarter Unternehmens sei sehr enttäuschend gewesen. GFT Technologies sei also eine interessante Wette auf den Turnaround. Mutige Anleger könnten einsteigen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.11.2019)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: