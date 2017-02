Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.



Über die Innovationsplattform CODE_n bietet die GFT Group Start-ups, Technologiepionieren und etablierten Unternehmen den Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren.



Die GFT Technologies AG mit Hauptsitz in Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit 3.300 Mitarbeitern in elf Ländern einen Gesamtumsatz von 365 Mio. Euro. Die GFT Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet. (01.02.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend - AktienanalyseDigitalisierung heißt das Zauberwort. Insbesondere für die IT-Branche. Die im TecDAX notierte GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist mittendrin statt nur dabei, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In Sachen Personalien habe unlängst diese Meldung für Schlagzeilen gesorgt: Ulrich Dietz werde sein Amt als CEO von GFT auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2017 niederlegen. Seit der Gründung im Jahr 1987 habe Dietz die Entwicklung des IT-Dienstleisters aus dem Schwarzwald maßgeblich geprägt. Im Jahr 1999 habe er GFT an die Börse gebracht. Nachfolgerin von Ulrich Dietz werde Marika Lulay. Die 54-Jährige führe bereits seit 2002 das operative Geschäft von GFT und verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche."Wir holen ja auch niemand Fremden ins Boot: Als geschäftsführende Direktorin und Chief Operating Officer kennt Marika das Unternehmen wie keine andere. Sie hat die Internationalisierung vorangetrieben", werde Ulrich Dietz auf dem "GFT Blog" zitiert. "Als zukünftiger Vorsitzender des Verwaltungsrats treffe ich nach wie vor grundlegende strategische Entscheidungen. Ich bin also nach wie vor an Bord", so Dietz weiter.Seit September 2013 bewegt sich die Aktie von GFT Technologies in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 17,85 Euro verläuft, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.02.2017)