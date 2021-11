Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

24,60 EUR +0,82% (25.11.2021, 12:24)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

24,40 EUR -0,81% (25.11.2021, 12:59)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (25.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.GESCO habe sich im laufenden Geschäftsjahr von dem Rückschlag, den der Ausbruch der Corona-Pandemie im letzten Jahr mit sich gebracht habe, sehr gut erholt. Nach neun Monaten liege der Umsatz um 19 Prozent über dem Vorjahr, während das EBIT überproportional um 179 Prozent auf 27,8 Mio. Euro habe verbessert werden können. Damit habe sich die EBIT-Marge (in Relation zum Umsatz) wieder von 3,4 auf 7,9 Prozent erhöht. Im dritten Quartal sei isoliert betrachtet sogar bei einem Wachstum von 18 Prozent eine EBIT-Marge von 10,2 Prozent erzielt worden.Der Vorstand habe daraufhin die Prognose erneut angehoben. Während der Umsatz am oberen Rand der bereits zuvor angehobenen Bandbreite (465 bis 485 Mio. Euro) liegen solle, sei die Zielspanne für das Nettoergebnis noch einmal, von 20 bis 22 Mio. Euro auf 22 bis 24 Mio. Euro, nach oben gesetzt worden.Der Konzern komme in der Breite gut voran, was auch für das nächste Jahr eine vielversprechende Basis darstelle. Dafür spreche auch der sehr dynamische Auftragseingang, der im dritten Quartal mit 146,5 Mio. Euro um 60 Prozent über dem Vorjahr gelegen habe. Zugleich habe das Management noch einmal die Fortschritte betont, die beim Ausbau des M&A-Teams gemacht wurden. Diese könnten sich nach Einschätzung der Analysten in den nächsten Quartalen in mehreren Zukäufen auszahlen, wobei der Fokus derzeit insbesondere auf Add-on-Akquisitionen für Tochtergesellschaften liege. Damit werde die Wachstumsdynamik weiter forciert.Auf dieser Basis bekräftigt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "buy" für die GESCO-Aktie. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link