XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

18,96 EUR -0,42% (05.11.2019, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

18,94 EUR +3,61% (05.11.2019, 16:07)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (05.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Die Auswirkungen des Abschwungs im industriellen Sektor bekomme GESCO immer stärker zu spüren. In einer aktuellen Meldung verweise das Unternehmen auf eine "anhaltende Eintrübung in der Investitionsgüterindustrie" und insbesondere auf eine "massive Investitionszurückhaltung der Automotive-Industrie". Das Management habe für das laufende Jahr schon vorsichtig geplant und mit einem - auf vergleichbarer Zwölfmonatsbasis - nur noch moderat steigenden Umsatz und einem Ergebnisrückgang um ca. 13 bis 21 Prozent gerechnet. Nachdem zwischenzeitlich eine Umstellung des Geschäftsjahres (bislang bis zum 31. März) auf das Kalenderjahr beschlossen worden sei, habe daraus eine Umsatz- und Ergebnisprognose für die neunmonatige Rumpfperiode von 435 bis 455 Mio. Euro bzw. 16 bis 18 Mio. Euro resultiert. Nach dem ersten Quartal habe die Gesellschaft die Prognose konkretisiert und einen Umsatz in der Mitte der ausgegebenen Spanne und ein Ergebnis am unteren Ende erwartet. Auch das sei nun nicht mehr erreichbar, nach der aktuellen Einschätzung würden die Erlöse zwischen 425 und 435 Mio. Euro und das Ergebnis zwischen 11,5 und 13 Mio. Euro liegen.Die Auswirkungen des Konjunkturabschwungs seien damit inzwischen sehr deutlich, auf vergleichbarer Basis betrage der Ergebnisrückgang für 2019 nach Berechnung des Analysten nun ca. 32 bis 38 Prozent. Als Reaktion habe er seine Schätzungen erneut abgesenkt und auch den Entwicklungspfad für die Folgeperioden vorsichtiger modelliert. Das Kursziel habe sich damit von 28,70 auf 24,20 Euro reduziert. Der Analyst sehe die Beteiligungsgesellschaft mit ihren innovativen Tochtergesellschaften zwar weiterhin grundsätzlich gut aufgestellt, erwarte aber eine deutliche Besserung erst mit einer signifikanten Aufhellung der konjunkturellen Rahmenbedingungen, die sich im Moment noch nicht abzeichne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GESCO-Aktie: