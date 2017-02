Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (21.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Langhorst von GSC Research:Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1)Mit Blick auf die Entwicklung der Auftragseingänge und die Indikation für das zweite Halbjahr sei Langhorst in seinem letzten Update vom 18. November 2016 davon überzeugt gewesen, dass die bisherige Unternehmensprognose der GESCO AG nicht nochmals korrigiert werden müsse. Er habe geglaubt, dass das Margentief, auch mit Blick auf die Folgejahre, im ersten Halbjahr 2016/17 erreicht worden sei.Nach der neuerlichen Guidanceanpassung und Reduzierung der Gewinnschätzung für 2016/17 könnte man meinen, dass man hier wieder enttäuscht worden sei. Der Analyst sehe die aktuelle Anpassung jedoch differenziert. Natürlich sei die aus dem Verkauf erwartete Einmalbelastung von 6,5 Mio. Euro zuzüglich der operativen Verluste der letzten zweieinhalb Geschäftsjahre bei Protomaster ärgerlich. Auch wenn die Belastungen ganz überwiegend nicht liquiditätswirksam sein würden, so sei das Geld ja bereits in den Vorjahren tatsächlich investiert worden und sei somit endgültig verloren. Langhorst befürworte aber ausdrücklich diesen konsequenten Schritt, da damit eine potenzielle Verlustquelle für die kommenden Jahre geschlossen werde, die zudem in den letzten Quartalen eine überproportionale Aufmerksamkeit des Managements gefordert habe und offensichtlich auch zukünftig weiter gefordert hätte.Der Analyst behalte daher insgesamt sein splitbereinigtes Kursziel von 24 Euro für die GESCO-Aktie bei. Die stetigen Zukäufe der beiden größten Aktionäre, dem Aufsichtsratsmitglied Stefan Heimöller und der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, die ihre Anteile in den letzten Monaten immer wieder aufgestockt hätten, sollten dabei für eine gewisse Stabilität im Aktienkurs sorgen.Angesichts des begrenzten Kurspotenzials bestätigt Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, seine "halten"-Empfehlung für die GESCO-Aktie. (Analyse vom 21.02.2017)