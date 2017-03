Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (16.03.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Die Q1-Zahlen 2016/17 (31.01.) seien sowohl auf der Umsatzebene als auch beim EBIT besser als erwartet ausgefallen. Dies sei auf ein starkes Großhandelsgeschäft zurückzuführen gewesen, dass jedoch größtenteils nur von vorgezogenen Lieferterminen profitiert habe. Das Retail-Segment habe ein verbessertes Geschäft gezeigt, die Entwicklung sei aber weiterhin schwach geblieben. Den Ausblick für 2016/17 (31.10.) habe der Modekonzern bestätigt. Zudem habe GERRY WEBER ein Aktienrückkaufprogramm für 2017 bekannt gegeben.Das laufende Geschäftsjahr sehe Cherdron als Übergangsjahr an. Angesichts der Neuausrichtung sei in den nächsten zwei Jahren nur mit geringen Wachstumsimpulsen zu rechnen.Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: