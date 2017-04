Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

12,68 EUR (07.04.2017)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (10.04.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) charttechnisch unter die Lupe.Nach einem größeren Abverkauf sei es erstens ein vielversprechender Handelsansatz, als Anleger auf eine Stabilisierung zu warten. Möchte der Investor zweitens von besagter Stabilisierung profitieren, dann sollten die vorangegangenen Tiefs als mögliche Unterstützungen bei der Produktauswahl Berücksichtigung finden. Genau diese Konstellation liege derzeit bei der GERRY WEBER-Aktie vor. Nach dem scharfen Abverkauf des Jahres 2015 habe das Papier seither mehrere "inside quarters" ausgeprägt, d. h. die Handelsspannen der letzten Quartale seien allesamt innerhalb des Pendants vom letzten Quartal 2015 verblieben. Da keine neuen Tiefs unterhalb der Marke von 9,57 EUR erreicht worden seien, würden diese Kursmuster für einen auslaufenden Verkaufsdruck sprechen. Untermauert werde diese These durch die Tatsache, dass die letzten Verlaufstiefs sogar allesamt oberhalb von 10 EUR ausgebildet worden seien. Mit anderen Worten: seit vier Quartalen habe der Titel eine Kernunterstützung bei rund 10 EUR ausgeprägt.Zuletzt entstanden sogar nochmals zwei neue "Innenstäbe", was uns zu den kurzfristigeren Perspektiven der GERRY WEBER-Aktie führt, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 10.04.2017)Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:12,761 EUR +0,10% (10.04.2017, 08:50)