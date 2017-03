Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

10,742 EUR +0,84% (09.03.2017, 16:22)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (09.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Enttäuschung bei den Aktionären von GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF): Der Modekonzern rechnet angesichts weiterer Filialschließungen und des nach wie vor schwierigen Marktumfeldes auch im laufenden Jahr mit einem Umsatzminus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem würden noch einmal rund sechs Mio. Euro an Restrukturierungskosten fällig. Das Unternehmen rechne daher auch mit keiner signifikanten Ergebnisverbesserung.Vorstandschef Ralf Weber versuche, zu beschwichtigen: "Dieses Jahr wird nicht einfacher, aber wir liegen bei der Neuausrichtung auf Kurs und machen gute Fortschritte." 75 der geplanten 103 Filialen seien bereits geschlossen worden, der Rest werde bis Mitte des Jahres folgen. Weitere 50 seien zudem auf die Beobachtungsliste gesetzt worden. "Die Einschnitte sind hart, unsere Finanzlage aber versetzt uns in die Lage, alles umzusetzen", so der Vorstandschef. Mit der Rückkehr auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs rechne er nicht vor 2017/18.Da hatten sich Anleger wohl mehr erhofft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2017)Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:10,765 EUR +0,89% (09.03.2017, 17:30)