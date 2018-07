Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (09.07.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) zu halten.Weiterhin dämpfe der Strukturwandel im Einzelhandel die Dynamik. Die wachsende Konkurrenz durch Online-Anbieter intensiviere den Wettbewerb und dämpfe die Preisüberwälzungsmöglichkeiten, die Margen stünden oft unter Druck. Die etablierten Unternehmen würden versuchen, mit dem Aufbau eigener Shops entgegenwirken. Dabei würden sie sich teilweise der Plattformen der großen Händler wie Amazon, Zalando (adidas, Nike) oder Otto (GERRY WEBER) bedienen, um ihre Produkte zu verkaufen, ohne dass Kunden dies bewusst wahrnehmen würden. Nike halte die Umstellung auf internetgestützte Vertriebskonzepte in Nordamerika nun für nahezu abgeschlossen und erwarte, dass dieser Vertriebsweg in Zukunft weltweit die Hälfte des Konzernumsatzwachstums generiere.Insgesamt sei die Quartalsberichterstattung der Konsumgüter-Konzerne massiv von der Eurostärke verzerrt gewesen, die die Umsatzdynamik der US-Unternehmen stark überzeichnet und die Wachstumsrate der europäischen Unternehmen massiv gedämpft habe. Im weiteren Jahresverlauf würden sich die Währungseffekte nach Prognosen des Analysten allerdings deutlich abschwächen. Das Umfeld für Konsumgüterhersteller bleibe damit günstig. Attraktive Kurspotenziale böten u.a. Luxusgüterhersteller wie LVMH und HUGO BOSS ("kaufen"). Angesichts des Preiswettbewerbs in den USA und teilweise bereits hoher Bewertungen würden die Anlageurteile für sechs der elf im Sektor zusammengefassten Unternehmen allerdings "halten" lauten, zweimal sogar "verkaufen". Das Sektorrating bleibe unverändert bei "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die GERRY WEBER-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 5,40. (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "GERRY WEBER AG": Keine vorhanden.