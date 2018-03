Kursziel

GERRY WEBER-Aktie

(EUR) Rating

GERRY WEBER-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 6 Reduce Commerzbank Sabrina Taneja 12.03.2018 7,30 Neutral Oddo BHF Martin Decot 01.03.2018 - Verkaufen DZ BANK Herbert Sturm 28.02.2018 8 Hold Warburg Research Jörg Frey 28.02.2018 7 Verkaufen Independent Research Laura Cherdron 27.02.2018 5 Sell Hauck & Aufhäuser Christian Salis 22.02.2018 8,90 Reduce Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 01.02.2018 20 Kaufen Nord LB Karsten Rahlf 12.01.2018 8,50 Neutral Equinet Mark Josefson 23.11.2017 9 Sell Baader Bank Volker Bosse 14.09.2017

Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

7,83 EUR -0,76% (14.03.2018, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

7,87 EUR +0,25% (14.03.2018, 12:22)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (14.03.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der GERRY WEBER-Aktie (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) vor Quartalszahlen zu? 20,00 oder 5,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur GERRY WEBER-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die GERRY WEBER AG wird am 15. März 2018 ihre Zahlen für das erste Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der GERRY WEBER-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der NordLB, Karsten Rahlf, in einer Studie zum Konsumgütersektor vom 12.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "kaufen"-Votum mit einem Kursziel von 20,00 Euro bestätigt. Nach drei schwierigen Jahren bestehe 2018 die Chance, mit einem optimierten eigenen Vertrieb wieder steigende Ergebnisse auszuweisen, so der Analyst. Der Aufwärtstrend sei in den Kursen wegen niedriger Bewertungen auf Basis der Gewinnschätzungen für 2018 nur teilweise enthalten.Die niedrigste Kursprognose für die GERRY WEBER-Aktie kommt von Hauck & Aufhäuser und liegt bei 5,00 Euro. Christian Salis, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 22.02.2018 seine "sell"- Empfehlung bekräftigt und das Kursziel von 7,00 auf 5,00 Euro gesenkt. Der äußerst schwache Ausblick für 2018 unterstreiche die Einschätzung des Analysten, dass die Umbaumaßnahmen noch nicht weit genug gegangen seien. Er erwarte weitere Kursverluste.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur GERRY WEBER-Aktie?