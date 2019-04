XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

02.04.2019



DE0006602006



660200



G1A



GEAGF



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (02.04.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).2018 habe der Düsseldorfer Konzern ergebnisseitig enttäuscht und auch der Ausblick 2019 löse keine Begeisterung aus, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ankündigungen des neuen Vorstandschefs würden dagegen vielversprechend klingen. Die konkrete strategische Ausformulierung werde im September bekannt gegeben und erläutert. Umfangreiche Ergebnisauswirkungen dürften wohl aber erst mittelfristig erwartet werden. Insofern stehe eine, für das Unternehmen anstrengende, Übergangszeit bevor, in der wichtige Weichenstellungen für einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs gestellt würden.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst seine Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 26 Euro. (Analyse vom 02.04.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der GEA Group AG: Keine vorhanden.Börsenplätze GEA Group-Aktie: