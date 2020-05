XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

20,03 EUR -4,53% (04.05.2020, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

19,815 EUR -4,74% (04.05.2020, 15:38)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (04.05.2020/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der GEA Group AG ein.Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten eine Leerverkauf-Attacke gegen die Aktien des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 30.04.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in den GEA Group AG-Aktien in Höhe von 0,51% aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den GEA Group AG-Aktien:0,51% Citadel Advisors LLC (30.04.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,53% der GEA Group-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze GEA Group-Aktie: