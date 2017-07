Börsenplätze GEA Group-Aktie:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (07.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse der DZ BANK:Der international tätige Technologiekonzern GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) hat zuletzt gemeldet, ein so genanntes CRAFT-STAR-Sudhaus an eine britische Brauerei zu liefern, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Moderne Brautechnologie sei nur ein Bereich, in dem der Systemanbieter für Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren tätig sei. Sein Angebot an Maschinen und Anlagen sei breit gefächert. Die Ausrichtung auf zukunftsträchtige Bereiche, gepaart mit einer breiten Diversifikation der Abnehmer über verschiedene Regionen hinweg, ist nach Ansicht der Analysten der DZ BANK eine Kombination, die dem Konzern helfen sollte, die aktuellen und künftigen Herausforderungen zu meistern und letztlich ein langfristiges, stabiles und profitables Wachstum zu generieren.Granulierer, Kühlanlagen und Fermentationssysteme seien nur drei Beispiele aus dem umfangreichen Angebotsspektrum der GEA Group. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe sich moderner, innovativer Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren verschrieben und zähle sich zu den führenden Systemanbietern für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Seit 2014 liege der Fokus verstärkt auf den Herstellern von Nahrungsmitteln und Getränken. Damit adressiere der Konzern einen Megatrend, dürfte wegen der erwarteten steigenden Weltbevölkerung doch der Bedarf an verarbeiteten Lebensmitteln zunehmen. Abgesehen von der Nahrungsmittelindustrie, mit der aktuell etwa 70% der Umsätze erwirtschaftet würden, bediene der Konzern weitere Branchen wie z.B. Pharma und Chemie.Seit der Implementation einer neuen Konzernstruktur im Jahr 2015 sei die Tätigkeit auf in etwa zwei gleich starke Geschäftsbereiche aufgeteilt. In der Sparte Equipment vereine die Gesellschaft alle Aktivitäten, die von standardisierten und teilweise kundenspezifischen Equipment-Angeboten geprägt seien. Hier würden die Produkte im Allgemeinen in großen Mengen und im Rahmen einer Großserienfertigung hergestellt, die auf Standardisierung und Modularisierung beruhe. In der Sparte Solutions habe der Konzern alle Angebote zusammengefasst, die in hohem Maße kundenspezifische und modularisierte Lösungen umfassen und im Rahmen von Projekten erbracht würden. Von der neuen Aufteilung verspreche sich der Konzern operative Synergien über Technologien und Applikationen hinweg. Abgerundet werde die Tätigkeit durch umfassende Dienstleistungen wie Wartung, Reparatur und Training.Mit seinen Produkten und Dienstleistungen habe der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 4,49 Mrd. Euro (-2,3%) umgesetzt. Gleichzeitig habe sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 8,8% auf 566,3 Mio. Euro verringert. Der Nachsteuergewinn habe um 21,4% auf 284,6 Mio. Euro abgenommen. Das Unternehmen habe damit nicht an die Rekorde aus dem Vorjahr anknüpfen können und dies mit einigen Herausforderungen begründet. Dazu hätten Verzögerungen bei der Vergabe von Projekten gehört. Weil es in vielen Segmenten und Regionen jedoch weiterhin sehr gut gelaufen sei, habe es der Konzern am Ende geschafft, bei den Auftragseingängen ein Plus von 1,8% auf 4,67 Mrd. Euro zu erzielen.Trotz des gemischten Auftaktquartals, das saisonal zudem das schwächste für das Unternehmen ist, sehen sich die Analysten der DZ BANK in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die GEA Group gut positioniert ist, um von den sich bietenden langfristigen Wachstumschancen, insbesondere im Bereich des Kernfokus Nahrungsmittel und Getränke, profitieren zu können. Darüber hinaus sei der Konzern bestrebt, seine Technologie- und Marktführerschaft auszubauen. Allerdings dürfte es noch einige Zeit und Mühe kosten, bis der Konzern die sich bietenden Wachstumsmöglichkeiten vollumfänglich nutzen könne. Beispielsweise sei mit der neuen Organisationsstruktur nur ein erster Schritt gemacht worden. Es bedürfe nun weiterer Maßnahmen, um die operativen Abläufe zu optimieren. Hier sehe man noch einiges an Potenzial.Für das Geschäftsjahr 2017 strebe der Konzern ein moderates Umsatzwachstum an, das nicht näher beziffert worden sei. Gleichzeitig solle das bereinigte EBITDA um mindestens 9,5% auf 620 bis 670 Mio. Euro zulegen. Voraussetzung sei, dass es zu keiner Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums und keinen wesentlichen nachteiligen Währungseinflüssen komme. Darüber hinaus sollte es keine deutliche Abschwächung der Nachfrage aus einer relevanten Kundenindustrie geben. Bei Vorlage der Quartalsbilanz habe Firmenlenker Jürg Oleas diesbezüglich gesagt, dass die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten voraussichtlich weiter zunehmen würden. Daher hänge es insbesondere von der Entwicklung des zweiten Quartals ab, in welchem Bereich des Prognosekorridors das Geschäftsjahr 2017 abgeschlossen werden könne. Die Vorlage der entsprechenden Zahlen sei für den 26. Juli terminiert. Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestünden aus Sicht der Analysten vor allem dann, wenn sich die im ersten Quartal auszumachende Investitionszurückhaltung in einigen Applikationen fortsetzt und vielleicht weitere Bereiche erfasse.Das Chartbild der GEA-Aktie ist aus Sicht der Analysten der DZ BANK noch von dem kräftigen Kurseinbruch geprägt, der im Oktober 2016 erfolgte, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele gesenkt hatte. Seinerzeit sei es zu einer großen Kurslücke gekommen (47,52 Euro bis 39,41 Euro). Der anschließend folgende weitere kräftige Abwärtsdruck habe das Papier letztlich sogar bis auf 32,62 Euro absacken lassen. Davon ausgehend habe sich dann eine Gegenbewegung geformt, deren Höhepunkt im April dieses Jahres bei 42,32 Euro gelegen habe. Damit habe die Aktie das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung überschritten, die durch das im August 2016 markierte Allzeithoch bei 50,17 Euro und das im November markierte Zwischentief definiert sei. Der Ausbruch über das 50%-Retracement sei jedoch nicht nachhaltig gewesen. Auch sei es nicht gelungen, die Lücke (47,52 bis 39,41 Euro) zu schließen.Der Kurs habe stattdessen zu einer erneuten Abwärtswelle angesetzt, deren Tief im Mai bei 34,64 Euro markiert worden sei. Ausgehend von dem Tief habe sich die GEA-Aktie etwas erholt und dann in den vergangenen Wochen im Bereich von etwa 36 Euro bis 38 Euro konsolidiert. Gelinge es, die aktuelle Konsolidierung nach oben aufzulösen, bestehe die Chance eines Aufwärtsimpulses, der den Kurs zunächst bis in den Bereich von 39,32 Euro (38,2%-Fibonacci-Retracement) und 41,40 Euro (50%-Retracement) tragen könnte. Sollte dagegen die 36er Marke unterschritten werden, könnte noch einmal das Maitief bei 34,64 Euro getestet werden. Ein Bruch besagter Marke könnte dann das Novembertief bei 32,62 Euro in den Fokus rücken lassen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 30.06.2017)