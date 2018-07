ISIN GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (05.07.2018/ac/a/d)



DüsseldorfDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) charttechnisch unter die Lupe.Mittlerweile summiere sich das Minus bei der GEA-Aktie im bisherigen Jahresverlauf auf über 30%. Damit sei die zuletzt diskutierte Toppbildung des Titels Realität geworden. Als zusätzlicher Belastungsfaktor erweise sich dabei das negative Schnittmuster zwischen der 38- und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 36,47/38,89 EUR). Per Saldo weise das Chartbild also weiter eine ordentliche Schlagseite auf. In dieser Gemengelage sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die nächste Haltezone aus dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (28,69 EUR) und den Hochpunkten des Jahres 2007 (28,34/27,54 EUR) legen. Bei einem nachhaltigen Bruch dieses Rückzugsbereichs entstehe ein erneutes prozyklisches Ausstiegssignal, so dass die Bären dann ein weiteres Argument an die Hand geliefert bekämen. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 20 EUR würden dann die nächste Unterstützung definieren. Für einen der wenigen Hoffnungsschimmer sorge aktuell der RSI. Schließlich notiere der Oszillator bereits jetzt im überverkauften Bereich. Diese Konstellation sollten Investoren zum Anlass nehmen, um den Stopp für bestehende "Shorts" auf das Niveau des Tiefs vom April 2014 (30,37 EUR) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie:21,17 EUR -3,17% (04.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:27,10 EUR -0,40% (05.07.2018, 08:00)