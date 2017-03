Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (15.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie: Seit November im kurzfristigen Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseGEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) aus Düsseldorf sieht sich selbst als einer der größten Anbieter von Prozesstechnik für die Nahrungsmittel-Industrie, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern generiere mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus dieser langfristig wachsenden, weil auch weniger konjunkturanfälligen Branche. Beispiel: Nach Informationen des Unternehmens laufe ungefähr ein Viertel der verarbeiteten Milch durch Anlagen von GEA. Weiteres Beispiel: Rund jeder zweite Liter Bier werde laut Unternehmen mit Anlagen von GEA gebraut. Die im MDAX notierte Gesellschaft sei weltweit aktiv. So habe GEA im vergangenen Geschäftsjahr beispielsweise 23 Prozent des Umsatzes in der Region Asien/Pazifik erzielt. In 2016 habe sich der Auftragseingang auf 4,67 Mrd. Euro belaufen. Der Umsatz in 2016 habe 4,49 Mrd. Euro betragen. Setze man den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz, ergebe sich ein Book-to-bill-Ratio von 1,04. Zur Erklärung: Ein Book-to-bill-Ratio von über 1 kennzeichne einen wachsenden Markt.Die Aktie von GEA bewege sich seit Mitte November in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 37 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 36,52 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,195 EUR +0,65% (15.03.2017, 09:08)