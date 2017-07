Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (17.07.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der gesenkten Gewinnprognose weiterhin zum Verkauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Die Gewinnwarnung zeige erneut, mit welchen Problemen der Düsseldorfer Konzern zu kämpfen habe, v.a. im Geschäft mit Anlagen zur Milchverarbeitung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der operative Gewinn im zweiten Quartal liege um rund ein Sechstel unter der Konsensschätzung. Ibrahim habe die Gewinnschätzungen für GEA Group für das laufende und das kommende Jahr um jeweils 2% reduziert.Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "strong sell"-Votum für die GEA Group-Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.07.2017)