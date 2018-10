Herr Semrau: In der Ferienvermietung gilt unser Fokus der erfolgreichen Integration der neuen Tochtergesellschaften, um die Umsatz- und Ertragschancen optimal zu nutzen. Darüber hinaus schließen wir kleinere Übernahmen nicht aus, wenn der Preis stimmt. Im Maklergeschäft wollen wir zunächst organisch wachsen. Wenn es attraktive Möglichkeiten gibt, durch Übernahmen - beispielsweise an der spanischen Mittelmeerküste oder den deutschen Urlaubsregionen - unser Wachstum zu beschleunigen, nutzen wir sie gerne. Doch es muss strategisch und finanziell passen.



GBC: Für den weiteren Geschäftsausbau benötigen Sie das Kapital aus dem IPO. Wie ist der aktuelle Barbestand des Unternehmens zum 30.9.2018 konsolidiert?



Herr Semrau: Unsere liquiden Mittel lagen Ende September bei rund 3,8 Mio. Euro. Damit haben wir die finanzielle Basis, um die nachhaltige Profitabilität zu erreichen und die eine oder andere weitere Übernahme zu stemmen.



GBC: Wo sehen Sie Ihre Ferienimmobiliengesellschaft in den kommenden 3-5 Jahren, insbesondere im Hinblick auf Geschäftsregionen, Geschäftsvolumen und Marktposition?



Herr Semrau: Im Maklergeschäft werden wir natürlich unseren Marktanteil auf Mallorca weitere ausbauen, zudem planen wir starkes Wachstum auf dem spanischen Festland und in Deutschland. Insgesamt wollen wir schnellstmöglich profitabel werden und mit den beschriebenen Übernahmen in der Ferienvermietung haben wir dazu wichtige Schritte bereits getan.



GBC: Herr Semrau, vielen Dank für das Gespräch. (Ausgabe vom 17.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Homes & Holiday-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Homes & Holiday-Aktie:

1,245 EUR +8,24% (18.10.2018, 12:24)



Xetra-Aktienkurs Homes & Holiday-Aktie:

1,16 EUR (17.10.2018)



ISIN Homes & Holiday-Aktie:

DE000A2GS5M9



WKN Homes & Holiday-Aktie:

A2GS5M



Ticker-Symbol Homes & Holiday-Aktie:

HHH



Kurzprofil Homes & Holiday AG:



Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH) und ihre Tochtergesellschaften Porta Mondial AG, Porta Mallorquina sowie Porta Holiday sind auf Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien innerhalb des eigens entwickelten Franchise-Systems spezialisiert. Die Gruppe verbindet mit ihren Marken Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management. Mit einem umfassenden Online-Angebot und individueller Beratung per Telefon und vor Ort setzt die Gruppe konsequent auf einen Multi-Channel-Vertrieb. Neben dem Kernmarkt Mallorca - dort ist man heute mit Porta Mallorquina der führende Makler im Internet und gehört insgesamt zu den Top 3 - ist die Gruppe auf Ferienimmobilienstandorte in Spanien und Deutschland fokussiert. Zukünftig ist die Expansion auf das spanische Festland und in die deutschen Ferienimmobilienregionen geplant. (18.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Managementinterview mit Joachim Semrau, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH):Mit Meldung vom 16.10.2018 habe Homes & Holiday eine unerwartete Umsatzprognoseanpassung veröffentlicht. GBC habe im Zuge dessen ein Interview mit Vorstandschef Joachim Semrau zur aktuellen Geschäftsentwicklung, zum Geschäftsausblick sowie zur kürzlichen Übernahme von "Top Villas Mallorca" geführt.: Grund für den Rückgang ist im Wesentlichen, dass die Anfang 2018 eingeleitete Umstrukturierung mit neuen Franchisenehmern länger dauerte als erwartet. Dies betraf insbesondere die umsatzstarken Lizenzgebiete Palma und Südwest auf Mallorca. Zwar haben wir das Verkaufsvolumen in den Monaten Juli bis September auf Mallorca deutlich gesteigert, jedoch konnten wir damit den schwachen Jahresstart nicht vollständig aufholen. Rund um das Chaos bei Air Berlin hatten die kurzfristig drastisch reduzierten Flugverbindungen zu weniger Besichtigungen und damit auch Abschlüssen geführt. In den vergangenen Sommermonaten hatten wir mit einem stärkeren Nachholeffekt gerechnet.: Für die Partnerbetreuung konnten wir in diesem Jahr einen erfahrenen Manager für uns gewinnen. Er hat schon selbst mehrere Immobilienshops geführt und war in der Partnerbetreuung des größten Immobilien Franchisesystems in Deutschland tätig. Seine Erfahrung in Kombination mit unserem innovativen Dienstleistungsspektrum wird unsere Partner in Deutschland und Spanien nach vorne bringen.Unser Expansionsteam meldet derzeit hohes Interesse an unserem Franchiseprodukt. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir noch viele lukrative A-Standorte im Lizenzangebot, was die Nachfrage noch beflügelt. Soeben haben wir eine Roadshow auf den Kanaren und am spanischen Festland durchgeführt und konnten viele interessante Gespräche führen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2019 rechnen wir mit einer deutlichen Anzahl neuer Lizenzabschlüsse.: Wir sind von den Marktchancen und unserem Geschäftsmodell weiterhin überzeugt. Mit den neuen Franchisepartnern und den Übernahmen in der Ferienvermietung haben wir bereits die Weichen gestellt, um im kommenden Jahr wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Wir gehen für 2019 davon aus, dass wir unseren Netto-Provisionsumsatz der Gesamtgruppe vor allem durch die nun sehr starke Ferienvermietung deutlich steigern werden. Wir werden somit an unserer stark wachstumsorientieren Ausrichtung festhalten.: Bereits im kommenden Jahr 2019 soll der Bereich Ferienvermietung deutlich positiv zur Umsatz- und Ertragslage unserer gesamten Gruppe beitragen. Denn die Übernahme ist für uns ein echter Meilenstein. Porta Holiday und Top Villas werden mit einem gemeinsamen Vermietungsportfolio von rund 1.000 Objekten in die Saison 2019 gehen. Mit diesem Objektbestand können wir zum einen Synergien nutzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir die Attraktivität und Sichtbarkeit unseres eigenen Buchungsportals https://www.portaholiday.de erheblich aufwerten. Damit werden wir künftig deutlich höhere Margen erzielen, als es mit der Vermarktung über allgemeine Buchungsportale möglich ist. Der Marktführer – von dessen Objektbestand wir nicht mehr weit entfernt sind – zeigt eindrucksvoll, dass die Ferienvermietung hoch profitabel sein kann.: Bisher wurde Porta Holiday ebenfalls von Ralf Spielvogel, er ist auch Geschäftsführer unserer Maklertochter Porta Mallorquina, und mir geleitet. Mit dem Wachstum ist es sinnvoll, eine Leitung zu etablieren, die sich voll auf diesen attraktiven Markt fokussiert. Daher freue ich mich sehr, Janine Sabrina Klein und ihr Team für unsere Gruppe begeistert zu haben. Sie ist seit Jahren auf Mallorca fest etabliert und hat Top Villas hervorragend entwickelt. Jetzt wollen wir gemeinsam Gas geben.