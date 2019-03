ISIN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.03.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Überlegungen, die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu fusionieren, stoßen auf starken Widerstand, so die Experten von "FONDS professionell".Nun habe der Betriebsrat der Commerzbank eine Protestnote an den Vorstand verfasst, in der er den Abbruch der Fusionsgespräche fordere. "Treffen Sie verantwortungsvolle Entscheidungen für die Zukunft unserer Commerzbank und nehmen Sie Abstand von diesem Vorhaben", heiße es in dem Schreiben, das dem "Handelsblatt" vorliege.Seit Beginn der Sondierungen seien die Refinanzierungskosten der Commerzbank gestiegen, Kunden würden der Bank "erbost" den Rücken zukehren. "Es ist an der Zeit den Schaden jetzt zu begrenzen", schreibe der Betriebsrat. "Ihr Vorhaben hat im Management, bei den Mitarbeitern, in den Gremien, bei den Kunden unserer Bank wie auch in der Gesellschaft keinen Rückhalt." Die Commerzbank habe sich dazu nicht äußern wollen.Beim potenziellen Fusionspartner rege sich ebenfalls Protest: Auch die Arbeitnehmervertreter der Deutschen Bank würden einen Zusammenschluss ablehnen. Mit dem Slogan "Getrennt in den Farben, gemeinsam in den Zielen" möchten die Mitarbeiter beider Institute in den kommenden Wochen gegen die geplante Fusion protestieren. Neben der Gefahr eines massiven Stellenabbaus würden sie vor allem daran zweifeln, dass eine fusionierte Megabank ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben würde, das ihnen eine langfristige Perspektive biete.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:6,974 EUR -2,37% (28.03.2019, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,99 EUR -2,44% (28.03.2019, 14:28)