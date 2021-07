Den DAX-Bullen sei es am Freitag gelungen, den Index über die Widerstandszone von 15.640 Punkten zu drücken, die durch das 78,6% Retracement der jüngsten Korrektur markiert sei. Dennoch seien die Käufer nicht in der Lage gewesen, diese Gewinne zu halten und der DAX habe sich zu Beginn dieser Woche wieder unter die oben genannte Preiszone zurückgezogen. Einige positive Anzeichen für Käufer seien jedoch in den letzten zwei Handelsstunden zu erkennen. Der Rückgang sei an der 200-Stunden-Linie gestoppt worden, die auch die obere Begrenzung einer mittelfristigen Unterstützungszone markiere, und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich wieder über die 50-Stunden-Linie im Bereich von 15.560 Punkten erholt. Der heutige Wirtschaftskalender sei eher leer, aber eine Reihe von Ergebnisberichten von US-Tech-Unternehmen sowie die FOMC-Sitzung würden die Märkte im späteren Teil der Woche wahrscheinlich in Bewegung halten.



Unternehmensnachrichten



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe gesagt, dass die Übernahme der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) wahrscheinlich scheitern werde, da es darum kämpfe, genügend Rückhalt bei den Aktionären der Deutschen Wohnen zu bekommen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Mindestakzeptanz von über 50% nach derzeitiger Einschätzung wahrscheinlich nicht erreiche und die größte europäische Wohnimmobilienfusion nicht zustande kommen werde.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sehe, dass sich die Halbleiter-Engpässe in China in den kommenden Wochen entspannen würden. Volkswagen habe auch gesagt, dass man erwarte, dass sich das Angebot erhole, um den Bedarf der Marke Volkswagen in China bis zum Ende des dritten Quartals 2021 zu decken. (26.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten mit bärischen Kurslücken in die neue Woche, so die Experten von XTB.Deutsche, schweizerische und niederländische Aktien seien heute die größten Nachzügler in Europa, während die schwedischen und österreichischen Indices sich leicht über den Schlusskursen vom Freitag halten könnten.