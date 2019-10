Bei den Exporten sei der Rückgang mit 640.000 Barrel/Tag (Bloomberg-Daten) noch geringer ausgefallen. Offensichtlich sei man hier in der Lage gewesen, die Lieferungen durch den Abbau von Lagerbeständen, aber auch durch Ölimporte aus Drittländern zu einem großen Teil aufrechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund des geplanten Börsengangs der Ölgesellschaft Saudi Aramco sei es der saudischen Regierung offensichtlich ein dringendes Anliegen, das Ausmaß der Zweifel an der Lieferfähigkeit ihres Staatsunternehmens möglichst gering zu halten. Gemessen an der Ölpreisentwicklung scheine dies auf den ersten Blick gelungen zu sein: Die Ölpreise seien nach einem kurzzeitigen kräftigen Anstieg ungefähr wieder auf dem Stand vom Tag des Anschlags (14.09.2019).



Man könnte daraus schließen, dass die Risikoprämie auf den Rohölpreis unverändert geblieben sei, obwohl doch die Verletzlichkeit des saudischen Ölsektors offensichtlich unterschätzt worden sei. Diese Schlussfolgerung sei vermutlich falsch. Denn seit Mitte September würden die makroökomischen Daten eine weitere Eintrübung der Weltkonjunktur anzeigen.



Darüber hinaus zeichne sich im Handelskrieg zwischen den USA und China trotz eines möglichen Teilabkommens keine echte Entspannung zwischen den beiden Großmächten ab. Der Brexit koste jetzt bereits Wachstum, wie insbesondere der deutsche Maschinenbau schmerzhaft erfahren müsse. Zuletzt habe dann auch noch der Internationale Währungsfonds seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr heruntergestuft und damit Ängste ausgelöst, dass die globale Ölnachfrage weniger stark steige als man das bislang erwartet habe. Kurz: Die Angst vor einem globalen Rückgang der Ölnachfrage habe zuletzt an den Märkten die Furcht vor angebotsbedingten Engpässen überwogen, zumal die US-Ölunternehmen ungebremst ihre Förderung ausgeweitet hätten. Man könne auch sagen: Ohne die Anschläge in Saudi-Arabien lägen die Preise vermutlich noch niedriger. Bislang könne man beim globalen Ölverbrauch weiterhin einen Zuwachs beobachten. Die Zuwachsrate sinke jedoch und das liege in erster Linie an einer rückläufigen Nachfrage in der Eurozone und in Japan sowie einer nachlassenden Konsumdynamik in Asien und in den USA. Da sich die Wachstumskräfte in den USA weiter abschwächen sollten, dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Für die Ölpreise sehe die Hamburg Commercial Bank trotz des Angebotsrückgangs in Saudi-Arabien kaum Aufwärtspotenzial, es sei denn, die Spannungen zwischen Saudi-Arabien/Iran/USA würden durch neue Gewaltakte wieder erheblich zunehmen. (Wochenbarometer vom 24.10.2019) (24.10.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rund sechs Wochen nach den Anschlägen auf Ölfazilitäten in Saudi-Arabien lichtet sich der Nebel um die möglichen Auswirkungen etwas, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im aktuellen "Wochenbarometer".So lägen die ersten Produktionszahlen für September vor und sie würden weniger dramatisch aus sehen als das zu erwarten gewesen wäre. So habe Saudi-Arabien gemäß OPEC-Angaben im September im Durchschnitt 8,56 Mio. Barrel/Tag gefördert, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 1,28 Mio. Barrel/Tag. Würden diese Zahlen stimmen, so sei der anfänglich vermeldete Produktionsrückgang von 5,6 Mio. Barrel/Tag zu einem großen Teil wieder aufgeholt worden.