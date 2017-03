Vorstand

Aufsichtsrat

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet einmal jährlich statt. Sie setzt sich aus allen Aktionären zusammen. Gegenüber dem Vorstand haben diese kein Weisungsrecht, wohl aber ein Stimmrecht. Dieses können sie bezüglich folgender Entscheidungen einsetzen:



Änderung der Satzung

Bestellung sowie Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrates

Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrates

Bestellung eines Abschlussprüfers

§ 172 f. AktG: Feststellung des Jahresabschlusses

Auflösung der Aktiengesellschaft



Der Anteil der Aktien, über die ein Anteilseigner verfügt, bestimmt das Gewicht seiner Stimme. Dabei repräsentiert jede Aktie eine Stimme.



Besonderheiten bei der Rechnungslegung



Gemäß § 242 Handelsgesetzbuch sind Aktiengesellschaften rechtlich zu einem Jahresabschluss verpflichtet. Dazu gehören



Jahresbilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht



Diese Elemente werden von dem Vorstand der Aktiengesellschaft in den ersten drei Monaten eines Geschäftsjahres erstellt. Der Aufsichtsrat beauftragt einen Abschlussprüfer, der die Ergebnisse kontrolliert und dem Vorstand über das Prüfungsergebnis berichtet. Anschließend legt der Vorstand dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht, den Prüfbericht und einen Vorschlag über eine mögliche Verwendung des Gewinnes vor. Das wird wiederum vom Aufsichtsrat geprüft. Die Hauptversammlung beschließt die Verwendung des Bilanzgewinns. Diese wird sowohl im Handelsregister als auch im Bundesanzeiger von dem Vorstand veröffentlicht. Der Jahresabschluss bietet Unternehmen einen Überblick über deren ökonomische Situation. Mittels eines Vergleichs mit vorherigen Jahresabschlüssen kann die Entwicklung des Unternehmens nachvollzogen werden. Eine exakte Aufstellung ist daher essentiell.



Vorteile Der Jahresabschluss erhöht die Transparenz, indem er der Finanzbehörde sowie auch den Aktionären Einsicht in die finanzwirtschaftliche Situation des Unternehmens gibt.

Er dient als Grundlage zur Ausschüttung von Dividenden.

Bei der Feststellung des steuerungspflichtigen Einkommens fungiert er als Besteuerungsgrundlage.



Nachteile Die Aktiengesellschaft muss mit dem Jahresabschluss Informationen offenlegen, was Konkurrenten die Möglichkeit verschafft, sich detailliert über das Unternehmen zu informieren.

Strenge Vorschriften reduzieren den Gestaltungsspielraum des Unternehmens.

Die Erstellung einer Jahresbilanz ist mit erheblichem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Spezielle Softwares von Anbietern wie Lexware können Verantwortlichen die Abwicklung der Rechnungslegung erleichtern. Von der Kontoführung bis hin zum Jahresabschluss kann damit die gesamte Buchhaltung, einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung, erledigt werden. Daten vom Vorjahr werden automatisch übernommen, was mit einer sinkenden Fehlerquote einhergeht. Wichtige finanzielle Verwaltungsaufgaben lassen sich somit unkompliziert abwickeln. (02.03.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unternehmer, die vor einer Existenzgründung stehen, haben die Wahl zwischen verschiedenen Unternehmensformen. Eine erste Unterteilung findet sich in Personen- und Kapitalgesellschaften. Letztere können ihrerseits aufgesplittet werden. Eine Unterform der Kapitalgesellschaften stellt die Aktiengesellschaft dar.Wie sie funktioniert und welche Besonderheiten es bei der Rechnungslegung gibt, beschreibt dieser Artikel.Gründer einer Aktiengesellschaft benötigen einen Gesellschaftervertrag, der notariell beglaubigt werden muss. Die Gesellschafter bringen ein Grundkapital ein, das zum Zeitpunkt der Gründung mindestens 50.000 EUR betragen muss. Dieses wird in Aktien zerlegt. Es findet eine Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsregister statt.Die AG setzt sich aus folgenden Organen zusammen:Der Vorstand übernimmt die Leitung der AG. Kontrolliert wird er vom Aufsichtsrat. Außerdem wählt dieser einen Vorstandsvorsitzenden. Angestellt wird der Vorstand auf der Grundlage eines schuldrechtlichen Vertrags. Gemäß § 93 Aktiengesetz (AktG) haften Mitglieder auch mit ihrem Privatvermögen für Schäden, die aus Pflichtverletzungen ihrerseits entstanden sind.Zu seinen Aufgaben gehört neben der Kontrolle des Vorstands auch die Wahl seiner Mitglieder. Gemäß § 102 Aktiengesetz beträgt eine Amtsperiode des Aufsichtsrates maximal vier Jahre. Des Weiteren ist er für die Einberufung einer Hauptversammlung sowie die Bestellung eines Abschlussprüfers verantwortlich.