Boston (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Dynamik des US-Aktienmarktes, der zunächst stark gestiegen und dann wieder gefallen ist, erlaubt einen Eindruck, wie verwirrt die Anleger nach wie vor sind und wie lange der vor uns liegende Weg sein könnte, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, im Kommentar zur Corona-Krise.



Die Märkte würden weniger auf die ermutigenden Schlagzeilen über das Ende der Isolation von Wuhan als über das Kleingedruckte reagieren, dass Kontakte zur Nachbarschaft noch immer unterbleiben sollten, der Reiseverkehr eingeschränkt sei und Geschäfte nach wie vor geschlossen seien. Wir wissen, dass wir diese Phase ziemlich bald überwinden werden, wir wissen nur nicht, wie die "neue Normalität" aussehen wird, so Smart.



Dass die europäischen Finanzminister über Nacht in eine Sackgasse geraten seien, sei zwar keine Überraschung, aber dennoch enttäuschend. Wenn Europa sich nur in Krisensituationen bewege, dann sei nun der Moment gekommen, einen Schritt nach vorn zu machen. (08.04.2020/ac/a/m)



