Geldpolitik: Der Handelskrieg und das nachlassende globale Wachstum hätten die Zentralbanken mit einer lockeren Geldpolitik auf den Plan gerufen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Was den Spielraum für künftige geldpolitische Lockerungen anbetreffe, besitze die US-Notenbank (FED) einfach mehr Reserven als die Europäische Zentralbank (EZB).



Privatkonsum: Neben der lockeren Zentralbankpolitik trage eine starke private Nachfrage gegenwärtig dazu bei, die Wirtschaft über Wasser zu halten. Hier erscheine den Experten von Danske Bank Asset Management der Konsum in den USA am stärksten ausgeprägt, so wie auch der US-Aktienmarkt einen größeren Anteil an Unternehmen aus dem zyklischen und digitalen Konsumbereich biete.



Die genannten Faktoren würden nach Ansicht der Experten von Danske Bank Asset Management die höheren Bewertungen von US-Aktien im Vergleich zu anderen Märkten rechtfertigen. Hinzu komme: Die Preisunterschiede seien auch darauf zurückzuführen, dass die USA mehr Wachstumsunternehmen im Technologiebereich besitzen würden. Generell würden US-Unternehmen im Jahr 2020 voraussichtlich ein höheres Gewinnwachstum aufweisen als europäische Emittenten.



Obgleich US-Präsident Donald Trump gegenüber anderen Staaten eine große Unberechenbarkeit an den Tag lege, sei seine Vorgehensweise im Inland vorhersehbarer. Hier halte er große Stücke auf die Meinung der Bürger und sei sich darüber im Klaren, dass die US-Wirtschaft in hohem Maße von den Verbrauchern vorangetrieben werde, das heiße von den Wählern. Deshalb dürfte er in seinen politischen Handlungen weiterhin viel dafür tun, um die Verbraucher bei Laune zu halten. So habe er etwa vor kurzem Sonderzölle auf ausgewählte Waren aus China - wie Mobiltelefone und Laptops - aufgeschoben, um die Weihnachtseinkäufe der US-Amerikaner nicht zu gefährden.



Doch obwohl wir aktuell europäische Aktien deutlich negativer beurteilen als zu Jahresbeginn, ist uns dennoch bewusst, dass sich die Verfehlungen in Europa großenteils um die Politik drehen - und hier können sich die Dinge manchmal sehr schnell und überraschend entwickeln, so die Experten von Danske Bank Asset Management.



Falls die USA und China beispielsweise früher als erwartet ein Handelsabkommen abschließen würden oder der Brexit geordnet vonstattengehe, könnten sich die Perspektiven für europäische Aktien ändern. Dazu komme noch die deutsche Finanzpolitik, die ein großes Ass im Ärmel sei. Die deutsche Wirtschaft schwächele gewaltig und es würden zunehmend Möglichkeiten für fiskalpolitische Stimulusmaßnahmen diskutiert, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das könnte auch europäische Aktien spürbar in die Höhe treiben.



Deshalb seien die Experten von Danske Bank Asset Management in europäischen Aktien gegenwärtig neutral und nicht untergewichtet.







