Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (23.11.2018/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:Aktienanalyst Craig Irwin vom Investmenthaus Roth Capital vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von Roth Capital weisen infolge der politischen Rahmenbedingungen auf ein schwaches Auftragsmomentum bei FuelCell Energy Inc. hin. Das Unternehmen verfüge nur über begrenzte Optionen die eigenen 100MW-Werke zu finanzieren. Analyst Craig Irwin wartet auf greifbare Belege für ein Finanzierungsinteresse von DrittenIn ihrer FuelCell Energy-Aktienanalyse stufen die Analysten von Roth Capital den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 2,10 auf 0,80 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Stuttgart-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:0,655 Euro +0,61% (23.11.2018, 13:18)