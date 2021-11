Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,029 EUR +0,35% (05.11.2021, 13:20)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

9,28 USD -2,11% (04.11.2021, 21:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor blühe wieder auf und von der heiteren Stimmung profitiere auch die Aktie von FuelCell Energy. Sie breche nun aus seiner dreimonatigen Seitwärtsphase aus. Das Papier stehe kurz vor dem Sprung über die 200-Tage-Line. Diese Marken sollten Anleger jetzt auf dem Schirm haben.Im Juli sei der Abwärtstrend bei der FuelCell Energy-Aktie in eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung übergegangen. Der Titel habe bis Oktober mehrfach die Unterstützung rund um die psychologisch wichtigen 6-USD-Marke getestet. Nun seien seit vier Wochen die Bullen zurück und das Papier habe in dieser Zeit 70% zugelegt. Der Kurs sei bis zur 10-USD-Marke geklettert.An diesem markanten Level würden Gewinnmitnahmen einsetzen und der Titel konsolidiere aktuell. Diese Phase könnte aber bald zu Ende sein, denn die Korrektur sei bisher verhalten ausgefallen. Die Bullen hätten ihr nächstes Ziel bereits ins Visier genommen. Sobald der Sprung über die 10-USD-Marke gelinge, werde ein neues technisches Kaufsignal ausgelöst. Mit diesem Momentum sollte auch der GD200 bei 10,56 USD nachhaltig überwunden werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: