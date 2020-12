Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Seit der Kapitalerhöhung sei die Luft bei FuelCell Energy raus. Zwar lege die Aktie am Dienstag deutlich zu, doch am Horizont würden sich bereits erste Verkaufssignale abzeichnen. Der Druck auf die Aktie dürfte daher weiter steigen. Bei einer weiteren Korrektur gelte es, diese Unterstützungen zu verteidigen.Die FuelCell-Aktie habe in den vergangenen Tagen einen herben Kursrücksetzer erlitten. Gegenüber dem Dezember-Hoch sei die Aktie in der Spitze um 36 Prozent auf 6,52 Dollar eingebrochen. Damit habe FuelCell kurzzeitig fast den Ausgabepreis der neuen Aktien bei 6,50 Dollar erreicht.Seitdem hätten sich die Papiere bis zum Handelsschluss am Montag wieder um 20 Prozent nach oben gemausert. Allerdings habe das Volumen dabei kontinuierlich abgenommen: Seien am 2. Dezember, dem Tag nach der Kapitalerhöhung, noch 138 Millionen Aktien gehandelt worden, seien es am Montag nur noch 49 Millionen Aktien gewesen. Dies deute auf eine Trendumkehr hin.Im Falle einer Korrektur könnte FuelCell die Unterstützung bei 7,35 Dollar testen. Falle der Kurs darunter, gelte es, die Tageshochs vom 18. und 20 November bei 5,80 Dollar zu verteidigen.Die Lage bei FuelCell Energy bleibt angespannt, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link