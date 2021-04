Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,643 EUR +0,70% (28.04.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

10,30 USD -0,77% (28.04.2021, 16:12)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (28.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Fuelcell Energy sei seit Wochen im Abwärtssog gefangen. Viele Titel aus dem Wasserstoff-Segment hätten ein ähnliches Schicksal erlitten. Das Licht am Ende des Tunnels werde nun allerdings heller. Auch die Aktie von Fuelcell habe letzte Woche deutlich an Fahrt aufgenommen und setze damit zu einer Erholung an. Sei das jetzt der Wendepunkt?Das momentane freundliche Sentiment helfe seit einigen Tagen auch der Fuelcell-Aktie bei ihrem Erholungsversuch. Der Kurs habe noch vor einer Woche ein Mehrmonatstief bei 7,94 Dollar erreicht. Dabei sei die Unterstützung am GD200 bei 8,80 Dollar kurzzeitig unterschritten worden. Am 21. April sei es dann zum Rebound gekommen und die Aktie habe an nur einem Handelstag über 17 Prozent zugelegt.Das letzte Tief und der GD200 würden die Aktie stützen und hätten bisher eine Fortsetzung der Talfahrt verhindern können. Die Papiere hätten sich zudem in den letzten sieben Tagen um gut 30 Prozent verteuert. Der RSI-Indikator habe kurzzeitig im Überverkauft-Bereich bei einem Wert von 28 notiert. So tief wie zuletzt im Sommer 2019. Die Anzeichen würden eine erste Stabilisierung der Aktie signalisieren. Wichtig sei, dass der GD200 nicht nachhaltig unterschritten werde, sonst drohe ein weiterer Absturz bis 6,15 Dollar. Eine Entwarnung könne erst beim Überschreiten der 12-Dollar-Marke gegeben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: