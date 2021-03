Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.FuelCell Energy habe an diesem Dienstag in seine Bücher blicken lassen. Die Erwartungen seien dabei deutlich verfehlt worden. Der US-Titel habe daraufhin mit einem Abschlag von rund 13 Prozent geöffnet. Auch wenn die FuelCell Energy-Aktie im Tagesverlauf leicht habe zulegen können, bleibe das Chartbild angeschlagen.Im Vorfeld hätten Analysten für das Q1-Ergebnis einen Verlust von vier Cent pro Aktie und ein Umsatzwachstum von 24,5 Prozent auf 20,25 Mio. Dollar erwartet. Am Dienstag habe FuelCell jedoch einen Verlust von sechs Cent pro Aktie gemeldet. Zudem habe das Unternehmen lediglich einen Umsatz von 14,9 Mio. Dollar erreicht, was einer Verschlechterung von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche.Wie erwartet habe diese schlechte Nachricht für einen starken Abverkauf am gestrigen Dienstag gesorgt. Mit einem enormen Kurssprung nach unten sei die Aktie erneut in die Unterstützungszone gefallen, die zwischen 13,91 und 15,25 Dollar verlaufe. Rutsche der Kurs auch noch unter diesen Bereich, sei ein weiterer Test der 100-Tage-Linie bei 12,53 Dollar wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: