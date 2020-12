Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.In der Vorwoche habe die FuelCell-Aktie wegen einer Kapitalerhöhung zeitweise unter Druck gestanden. Doch am Montag starte das Papier mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Trotzdem sei die Gefahr damit keineswegs gebannt: Aus charttechnischer Sicht komme es nun auf diese Schlüsselmarken an.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, habe FuelCell in der vergangenen Woche rund 130 Millionen Dollar eingesammelt. An der Börse sei dies nicht gut angekommen, die Aktie habe in der Spitze um 28 Prozent verloren. Doch zum Auftakt der neuen Handelswoche scheinen die Sorgen der Anleger verflogen zu sein: Im deutschen Handel lege die Aktie stark zu. Werde die 7-Euro-Marke nachhaltig überwunden, dürften die Papiere das 52-Wochen-Hoch bei 8,91 Euro ins Visier nehmen.Bei einem Rücksetzer gelte es, die Horizontale bei 7,35 Dollar zu verteidigen. Sollte dies nicht gelingen, würden die Tageshochs vom 18. und 20 November bei 5,80 Dollar eine weitere Unterstützung darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: