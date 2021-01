Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt lege das Papier des Brennstoffzellenherstellers wieder den Vorwärtsgang ein. Zeitweise könne der Titel am Montag rund 6,2 Prozent auf 19,17 Dollar zulegen. Damit habe die FuelCell Energy-Aktie auch den Widerstand bei 18,13 Dollar geknackt und ein frisches Kaufsignal geliefert. Nachdem das Papier zuvor zweimal an dieser Hürde abgeprallt sei, dürfte nun das 52-Wochen-Hoch bei 20,94 Dollar ins Visier rücken. Werde dieses nachhaltig überwunden, sei eine Kursrally bis zum 2018er-April-Hoch bei 25,06 Dollar möglich.Sollte es wider Erwarten zu einem Kursrücksetzer kommen, fungiere die Horizontale bei 16,30 Dollar als erste Auffangmarke.Trotz des starken Wochenauftakts dürfte die Kursentwicklung bei der FuelCell Energy-Aktie volatil bleiben. Der Wert ist daher nur für Trader mit entsprechender Risikobereitschaft geeignet, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: