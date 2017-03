Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien.

(10.03.2017/ac/a/n)

Newport Beach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:

Aktienanalyst Craig Irwin vom Investmenthaus Roth Capital bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL).

FuelCell Energy Inc. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt, da sich das Geschäft in einem Wandlungsprozess in Richtung eines Modells mit einem operativen Portfolio befinde.

Das Management habe im Hinblick auf die Auftragslage Optimismus verbreitet. Die Analysten von Roth Capital zeigen sich aber angesichts von Schwächen beim Projektgewinn skeptischer.

Trotz einer guten Unterstützung durch die aktuelle Bewertung (monetarisierbare Vermögenswerte) sollten Investoren an der Seitenlinie bleiben, so das Fazit von Analyst Craig Irwin.