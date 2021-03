Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

10,238 EUR -6,55% (08.03.2021, 10:38)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

13,05 USD -7,32% (05.03.2021)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol Deutschland FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (08.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell-Energy-Aktie habe eine üble Woche hinter sich. Über 28 Prozent günstiger sei der Wert im Vergleich zu letztem Montag. Der branchenweite Abverkauf habe sich weiter beschleunigt und den Titel damit auf Talfahrt geschickt. Aus charttechnischer Sicht sehe die Lage dramatisch aus, doch es gebe einen Hoffnungsschimmer.Während des ersten starken Abverkaufs sei die FuelCell-Aktie am 10. Februar vom Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar innerhalb von zwei Wochen bis an die Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar gefallen. Danach habe der Kursverfall für eine Woche gestoppt und der Titel habe sich entlang der 50-Tage-Linie nach oben bewegt.Letzte Woche habe sich die dynamische Abwärtsbewegung jedoch fortgesetzt. Zuerst habe die Aktie den GD50 bei 17,79 Dollar unterschritten und sei in den darauffolgenden Tagen unter die Support-Zone gefallen. Am Freitag sei der Wert sogar kurzzeitig unter die 100-Tage-Linie bei 11,57 Dollar gerutscht. Im Tagesverlauf habe diese Marke aber zurückerobert werden können, wodurch ein weiteres starkes Verkaufssignal ausgeblieben sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: