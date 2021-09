PayPal: Eine Erfolgsgeschichte

Inzwischen kann der Konzern bereits auf über 400 Millionen Nutzerkonten blicken. In Q2 2021 konnte der Finanzdienstleister Transaktionen im Wert von 311 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was einem Wachstum von 40% entspricht. Die Gewinne liegen bei rund 1,3 Milliarden USD.



Wie gewagt ist die neue Strategie?

Trotz der positiven Kennzahlen plant PayPal, das eigene Handelsportfolio weiter auszubauen und den Schritt in Richtung Brokerage-Service zu gehen. Dies kann, muss aber nicht zum Erfolgsmodell werden. Denn Brokerage-Firmen gehören zu den am strengsten regulierten Unternehmen, sodass strengere Kontrollen durch die weltweiten Finanzaufsichtsbehörden mittel- bis langfristig zum Problem werden könnten.



Maxim Manturov, Abteilungsleiter Anlageforschung bei Freedom Finance Europe, sagt hierzu Folgendes: "Der behördliche Genehmigungsprozess für die eigene Brokerage-Tochtergesellschaft von PayPal könnte mindestens acht Monate dauern. Darüber hinaus wird PayPal in ein immer dichter werdendes Wettbewerbsfeld eintreten. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat sich bereits besorgt über die wachsende Popularität der Wertpapiermärkte geäußert, die mit einer Nachfrageexplosion vonseiten der Privatanleger einhergeht. Diese Vorbehalte können auch den Genehmigungsprozess verlangsamen, wenn PayPal beschließen würde, mit einem bestehenden Brokerunternehmen zusammenzuarbeiten. In der Zwischenzeit hat der SEC-Vorsitzende Gary Gensler verlauten lassen, dass seine Agentur ein Verbot des Payment for Order Flow (PFOF) Modells in Erwägung zieht, was die Haupteinnahmequelle für Robinhood und viele seiner Konkurrenten darstellt. PFOF ermöglicht es diesen Brokern, sichtbare Transaktionsgebühren zu eliminieren, was eines der wichtigsten Marketinginstrumente darstellt.



Trotz all der Skepsis sollte jedoch bedacht werden, dass das Hauptgeschäft des Unternehmens gut läuft. PayPal verzeichnete im vergangenen Jahr Rekordzahlungen und das Unternehmen verfügt neben der Handelsplattform über weitere Wachstumsbeschleuniger. Die Gesamtzahl der PayPal- oder TPV-Zahlungen sind im Jahr 2020 um etwa ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Nettozahlungen von PayPal beliefen sich im zweiten Quartal 2021 auf fast 311 Milliarden US-Dollar, 41% mehr als im Vorjahr. Dies lässt sich auf mehr als 3,74 Milliarden Transaktionen zurückführen, die in dieser Zeit verarbeitet wurden."



Weniger Spielraum durch Expansion?

Der Wandel vom Finanzdienstleister zum Broker könnte für PayPal weitreichende Einschnitte zur Folge haben, da Finanzaufsichtsbehörden weltweit für ihre strikten Kontrollen der Brokerage-Unternehmen bekannt sind. Robinhood musste bereits Unsummen an Bußgeldern in dreistelliger Millionenhöhe zahlen.



Spannend bleibt auch die Frage, wie sich eToro mit der SEC und anderen lokalen Finanzaufsichtsbehörden langfristig arrangieren wird. Wie bereits erwähnt, könnte dies je nach Region lange bürokratische Wege und weniger Spielraum durch strengere Kontrollen bedeuten.



Daneben sollte beachtet werden, dass der Brokerage-Markt heiß umkämpft ist. Während eToro, einer der größten Retail-Broker, im Jahre 2020 einen Nettogewinn von 82,9 Millionen US-Dollar verzeichnen konnte, müssen lokale Teilnehmer wie Robinhood oder Trade Republic je nach Fiskaljahr noch mit roten Zahlen kämpfen.



Ein weiteres großes Problem könnte im Payment for Order Flow (PFOF) Modell liegen. Sollte dies die SEC wirklich verbieten, wie es derzeit im Raum steht, stünde eToro diese Form von Geschäftsmodell nicht mehr zur Verfügung. PFOF gilt für viele Online-Broker als Haupteinnahmequelle.



Die Entwicklung bleibt spannend. Sollte eToro wirklich den Schritt zum Online-Broker wagen, können sich Kunden höchstwahrscheinlich auf ein sehr flexibles Finanz-Ökosystem freuen, in dem nicht nur grenzübergreifende Zahlungen, sondern auch Investitionspläne über einen einzigen Anbieter ermöglicht werden. Die Zeit wird zeigen, wie sich die strengeren Kontrollen auf die Strategie auswirken werden. (27.09.2021/ac/a/m)









