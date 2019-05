Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius und die ebenfalls im DAX notierte Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care seien stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Beim EBIT hätten beide Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen können, die Prognosen seien bestätigt worden. Fresenius gehe unverändert von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent aus.Nach Turbulenzen in 2018 sei der Gesundheitskonzern Fresenius mit starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz sei um 8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro geklettert. Währungsbereinigt habe das Plus noch 5 Prozent betragen. Das operative Ergebnis sei um 2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Das sei etwas mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis habe bei 465 Millionen Euro gelegen, nach 451 Millionen Euro vor einem Jahr, unter dem Strich seien 453 Millionen Euro hängen geblieben.Die Tochter Fresenius Medical Care habe von vorzeitigen Effekten aus einigen Vereinbarungen profitiert, unter anderem zu bestimmten Medikamenten in Nordamerika. Zuletzt seien die Aktien jedoch durch politischen Gegenwind aus den USA unter Druck geraten.Wer bei Fresenius engagiert ist, bleibt dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 39,50 Euro diene zur Absicherung. (Analyse vom 02.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link