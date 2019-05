XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

51,93 EUR +2,33% (03.05.2019, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

52,00 EUR +1,76% (03.05.2019, 11:13)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (03.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Zahlenwerk für Q1 2019 habe den Analysten- und den Markterwartungen entsprochen, bzw. diese leicht übertroffen. Auf organischer Basis hätten alle Unternehmensbereiche zum Umsatzwachstum beigetragen. Die Ergebnisqualität habe sich verbessert, bleibe jedoch vor allem mit Blick auf Helios Deutschland optimierungsfähig. Die Guidance für 2019 sei bezüglich der Entwicklung des Umsatzes (+3% bis +6% y/y) und bereinigten Nettoergebnisses (±0% y/y) bestätigt worden. Allerdings solle der Verschuldungsgrad aufgrund der NxStage-Akquisition und des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 höher ausfallen.Der Analyst halte an seinen Prognosen für 2019e (u.a. bereinigtes EPS: 3,42 Euro) und 2020e (u.a. bereinigtes EPS: 3,66 Euro) fest. Im Zeitraum 2020 bis 2023 wolle der Konzern der Umsatz organisch um durchschnittlich 4% bis 7% p.a. und das bereinigte Nettoergebnis um durchschnittlich 5% bis 9% p.a. steigern. Aus Sicht des Analysten seien die Ziele erreichbar, jedoch, wie von Fresenius selbst formuliert, anspruchsvoll (bspw. anhaltende Schwäche bei Helios Deutschland). Der defensive Charakter des Geschäftsmodells und die angekündigte weitere Dividendenerhöhung für 2019 dürften die Aktie stützen.Dennoch lautet das Votum angesichts bestehender Unsicherheiten weiterhin "halten", so Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute nach wie vor 53,00 Euro. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie: