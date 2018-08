XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK:Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein global, diversifizierter Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zum Fresenius Konzern würden die Bereiche FMC (Dialyse), Kabi (Ernährungs- und Infusionstherapie), Helios (Trägerschaft von Krankenhäusern) und Vamed (Entwicklung und Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen) gehören.Fresenius habe erneut solide Quartalszahlen berichtet, wobei Kabi positiv überrascht habe. Der Jahresausblick sei bestätigt worden. Die wegen Unregelmäßigkeiten bei Medikamententests von Fresenius gekündigte Übernahmevereinbarung mit Akorn (USA) werde vor Gericht geklärt. Fresenius rechne mit einer Entscheidung bis Anfang des Jahres 2019.Fresenius sei ein ausgezeichnet positioniertes, diversifiziertes globales Healthcare-Unternehmen, das ein hohes Umsatz- und Ergebnispotenzial in allen Geschäftsbereichen besitze. Das operative Geschäft sei zudem wenig konjunktursensitiv. Die aktuelle Bewertung sehen wir als attraktiv an, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 13.08.2018)