Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

39,19 EUR -0,63% (14.05.2020, 19:00)



Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

38,98 EUR -1,52% (14.05.2020, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (14.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und senkt das Kursziel von 58 auf 40 Euro.Angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen habe der hessische Konzern einen robusten Start in das GJ 2020 aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei hätten in Q1 2020 die negativen Folgen der Covid-19-Pandemie auf die Ertragskennziffern noch durch positive Effekte fast ausgeglichen werden können. Im zweiten Quartal erwarte das Management eine Zunahme der negativen Effekte, die ihren Höhepunkt im April erreicht haben könnten. Die Hoffnung liege auf einer Erholung des Geschäfts und auf Nachholeffekten im zweiten Halbjahr. Trotz der relativ guten Lage des Gesundheitskonzerns sorge das Coronavirus und dessen wirtschaftlichen Folgen für deutliche Unsicherheit hinsichtlich der Geschäftsentwicklung nicht nur in diesem Jahr.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und das Kursziel von 58 auf 40 Euro reduziert. (Analyse vom 14.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: