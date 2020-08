XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

40,56 -5,08% (05.08.2020, 14:15)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (05.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Vor dem Hintergrund der deutlich eingetrübten wirtschaftlichen Bedingungen habe der hessische Konzern auch im zweiten Quartal eine robuste Entwicklung aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wie angekündigt hätten die negativen Folgen der Corona-Krise auf den Konzerngewinn zugenommen und hätten nicht mehr wie in Q1 2020 durch positive Effekte fast ausgeglichen werden können. Das Management erwarte nach wie vor eine Erholung des Geschäfts mit einer ansteigenden Profitabilität im zweiten Halbjahr. Trotz der relativen guten Lage des Gesundheitskonzerns sorge der Verlauf des Corona-Virus und dessen wirtschaftlichen Folgen für deutliche Unsicherheit hinsichtlich der Geschäftsentwicklung nicht nur in diesem Jahr.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Fresenius-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 40 Euro bestätigt. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:40,63 EUR -4,69% (05.08.2020, 14:30)