Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,15 EUR +3,08% (03.08.2021, 11:58)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

44,97 EUR +2,44% (03.08.2021, 11:44)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (03.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe beim Umsatz- und bereinigtem EBIT im Rahmen der Erwartungen gelegen, habe aber beim bereinigten Nettoergebnis und EPS die Analysten-Prognosen und den Marktkonsens übertroffen. Der rückläufige Umsatz im Geschäftsbereich FMC habe durch Erlöszuwächse bei Kabi, Vamed und Helios überkompensiert werden können. Die Entwicklung des EBIT (berichtet/bereinigt) sei von COVID-19 bedingten höheren Vertriebs- und Verwaltungskosten belastet worden, die in Zusammenhang mit eingestellten staatlichen Ausgleichszahlungen an FMC stünden. Die Aktie habe mit einem Kursabschlag (30.07.: -4%) reagiert.Die Guidance für 2021 sei ergebnisseitig angehoben worden. Mit steigenden Impfquoten und der sukzessiven Zunahme von Behandlungen in anderen Therapiegebieten rechne der Analyst damit, dass die Belastungen bei FMC von den anderen Geschäftsbereichen kompensiert würden. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 3,28 (alt: 3,20) Euro; bereinigtes EPS: 3,36 (alt: 3,29) Euro) sowie 2022e (u.a. berichtetes EPS: 3,54 (alt: 3,47) Euro; bereinigtes EPS: 3,61 (alt: 3,54) Euro) leicht erhöht.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Fresenius-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 48,00 auf 50,00 Euro angehoben. (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze Fresenius-Aktie: