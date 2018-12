Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), senkt aber das Kursziuel von 75 auf 58 Euro.Nachdem der hessische Konzern vor ein paar Wochen bereits aufgrund eines schwächer als erwarteten Geschäftsverlaufs die Ziele für das GJ 2018 eingegrenzt habe, habe nun das Aus der bisherigen Mittelfristziele für deutliche Verunsicherung gesorhgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Übergangsjahr 2019 werde zwar Umsatzwachstum prognostiziert, doch solle der anteilige Konzerngewinn auf Vorjahresniveau liegen. Ab 2020 werde wieder überproportionales Wachstum erwartet. Dabei beziehe sich Fresenius im Gegensatz zu den Vorjahren nur auf das organische Wachstum, schließe jedoch Übernahmen weiter als Bestandteil seiner Konzernstrategie mit ein. Entsprechend könne das Wachstum stärker ausfallen als bisher angekündigt.Anders als die deutlich negative Kursreaktion vermuten lasse, drohe aus heutiger Sicht allerdings nur eine zwischenzeitliche Gewinnstagnation und kein Gewinneinbruch. Anschließend sollten insbesondere Investitionen und Sparmaßnahmen das Wachstum wiederbeleben. Entsprechend stehe das Management jetzt unter Zugzwang. Den Aktionären seien höhere Dividenden angekündigt worden, der Belastungsfaktor Akorn sei weggefallen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bestätigt, aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten das Kursziel aber von 75 auf 58 Euro reduziert. (Analyse vom 13.12.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.