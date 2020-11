Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

70,02 EUR +5,96% (04.11.2020, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

70,04 EUR +5,20% (04.11.2020, 16:00)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (04.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.In einem extrem volatilen Markt im Zuge der US-Wahl würden sich die Aktien der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) extrem stark präsentieren. Mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 69,98 Euro sei das Papier am Nachmittag der unangefochtene Tagessieger im DAX. FMC habe damit die Gewinne des Vortages weiter ausgebaut. Auf den Plätzen zwei und drei würden Delivery Hero mit plus 3,3 Prozent und Vonovia mit plus 3,1 Prozent folgen.Marktteilnehmer würden die Kursstärke von FMC darauf zurückführen, dass bei einem Wahlsieg Donald Trumps mit Blick auf die Kostenerstattungen im Dialysegeschäft weniger Gegenwind zu erwarten sei als bei einem Wahlsieger Joe Biden.Zuletzt habe es zudem einige Kaufempfehlungen für die Aktie des Dialyseanbieters FMC gegeben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Fresenius Medical Care auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 87,50 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova von Goldman Sachs habe zudem darauf hingewiesen, dass die US-Behörde CMS am Montag nach Börsenschluss im Rahmen des staatlichen Medicaid-Programms die Zuschüsse für Dialyse-Einrichtungen 2021 um 2,1 Prozent erhöht habe. Ursprünglich habe die Erhöhung nur 1,6 Prozent betragen sollen. Der Anbieter FMC dürfte hiervon profitieren. Es handle sich um die dritte jährliche Anhebung in Folge um mehr jeweils als 1,5 Prozent, nachdem die Beträge in den Jahren zuvor stagniert hätten.Die Aktie von Fresenius Medical Care sei in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten. Dabei sei auch die wichtige 200-Tage-Linie nach unten durchschritten worden. Mit dem heutigen Kurssprung könne sich das Papier dieser wichtigen Hürde aber wieder annähern. Ein Sprung darüber würde ein erstes positives charttechnisches Signal liefern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: