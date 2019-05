Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de (03.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) von 73 Euro auf 79 Euro.FMC habe in Q1/2019 die Analysten- und die Markterwartungen erreicht und auf der Ergebnisseite teilweise sogar übertroffen. Auf bereinigter Basis habe das Umsatzplus bei 11% (währungsbereinigt: +6%) y/y und das Plus beim EBIT bei 9% (währungsbereinigt: +4%) y/y gelegen.FMC habe den Ausblick für 2019 und 2020 bestätigt. Nach Meinung des Analysten dürfte u.a. die initiierte Stärkung der Heimdialyse ab 2020 wieder zu einer anziehenden Dynamik führen. Zudem setze das Unternehmen das angekündigte Aktienrückkaufprogramm (bis zu 1 Mrd. Euro für 2019 und 2020) um und wolle bis zum 10.05.2019 bis zu 6,000 Mio. Aktien zurückkaufen. Röhle bestätige seine Erwartungen für 2019e (u.a. bereinigtes EPS: 4,46 Euro) und 2020e (u.a. bereinigtes EPS: 5,04 Euro). Dennoch würden Unsicherheiten etwa bezüglich der Entwicklung der Vergütungssätze im US-Markt bleiben.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Fresenius Medical Care-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:76,34 EUR +1,44% (03.05.2019, 12:53)