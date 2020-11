Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Holger Fechner, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) fest.Das Geschäft von Fresenius Medical Care habe sich trotz der Covid-19-Pandemie in den ersten neun Monaten 2020 auf der Basis eines fortgesetzten organischen Wachstums erfreulich entwickelt. Obwohl das Umfeld weiterhin schwierig sei, habe FMC abermals die schon vor einem Jahr ausgegebene Guidance für das Geschäftsjahr 2020 bekräftigt. Damit untermauere das Management wieder die angekündigte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorjahr.Trotz der Unsicherheiten aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen des Coronavirus bestätigt Holger Fechner, Analyst der Nord LB, seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von EUR 82 für die Aktie von Fresenius Medical Care. (Analyse vom 03.11.2020)