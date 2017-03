ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (09.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie will nicht richtig in die Gänge kommen - AktienanalyseDie Dialyse-Tochter von Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ), hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe seinen Umsatz um 7 Prozent auf 17,91 Mrd. US-Dollar steigern können. Das operative Ergebnis habe sogar um 13 Prozent auf 2,64 Mrd. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 1,24 Mrd. US-Dollar gestanden, ein Plus von 21 Prozent. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Der Konzern wolle die Dividende um ein Fünftel auf 0,96 Euro erhöhen. Und auch im Ausblick für 2017 habe sich das Unternehmen zuversichtlich gezeigt.Dennoch wolle die Fresenius Medical Care-Aktie nicht richtig in die Gänge kommen. Hintergrund sind mögliche Eingriffe von Donald Trump in das amerikanische Gesundheitssystem, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:79,00 EUR +1,39% (09.03.2017, 17:25)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:78,935 EUR +1,26% (09.03.2017, 17:40)