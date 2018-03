Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (05.03.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Weitere Verkaufswelle droht - ChartanalyseFresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) zeigte sich im Januar 2018 noch in einer starken Verfassung und kletterte bis 1. Februar 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 93,84 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe die Fresenius Medical Care-Aktie allerdings auf ihren Aufwärtstrend seit August 2017 zurückgesetzt. Dieser Trend habe einige Tage Halt geboten. Am Donnerstag sei es aber zu einem Schlusskurs darunter gekommen. Am Freitag sei eine weitere schwarze Kerze gefolgt. Zudem sei der Wert auf ein neues Tief innerhalb der Abwärtsbewegung seit 1. Februar 2018 abgefallen. Die Fresenius Medical Care-Aktie habe sich am Freitag der Unterstützung bei 82,32 EUR stark angenähert.Diese Marke könnte ganz kurzfristig etwas Halt geben. Eine Erholung bis 85,65 EUR müsse daher einkalkuliert werden. Aber solange Fresenius Medical Care unterhalb dieser Marke notiere, drohe eine weitere Verkaufswelle in Richtung 76,42 oder sogar 72,10 EUR. Erst ein Anstieg über 85,65 EUR würde das Chartbild wieder etwas aufhellen und eine Erholung in Richtung 89,22 EUR ermöglichen. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:82,58 EUR -0,15% (05.03.2018, 10:00)