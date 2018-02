Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse der Analysten Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier von der Privatbank Berenberg:Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) und raten nach wie vor zum Kauf.Die Fresenius Medical Care-Aktie biete aus Sicht der Analysten weiterhin ein solides Ertragswachstum zu einem günstigen Preis. In der Tat, bei einem 2018E P/E von 19,3x für eine EPS CAGR 2018-2022E von 12,9% würden die Analysten glauben, dass Fresenius Medical Care einen besser als guten Wert biete. Darüber hinaus gebe es einige potenzielle positive Faktoren, von denen die Analysten glauben würden, dass sie nicht im Aktienkurs eingepreist seien.Rosie Edwards und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, haben das Kursziel für die Fresenius Medical Care-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von 95,60 auf 101 Euro angehoben und das Rating "buy" bestätigt. (Analyse vom 13.02.2018)