ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (27.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analystin Veronika Dubajova von Goldman Sachs:Veronika Dubajova, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) und erhöht das Kursziel von 93 auf 103 Euro.Nach den weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen der europäischen Medizintechnikunternehmen für das vierte Quartal 2016 habe sie ihre Schätzungen überarbeitet und den Bewertungszeitraum auf das Jahr 2018 verschoben, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. FMC gehöre neben Philips zu ihren "Top Picks". Ihre aktuellen Bewetungen würden die überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven nicht widerspiegeln.Veronika Dubajova, Analystin von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie die FMC-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen und das Kursziel von 93 auf 103 Euro angehoben. (Analyse vom 27.02.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:77,95 EUR +0,37% (27.02.2017, 10:15)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:77,815 EUR -0,10% (27.02.2017, 10:48)